Меган Маркл хочет нанять своему ребенку мужчину-гувернера из США

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-18T14:51:29+03:00

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует нанять для своего ребенка мужчину-гувернера. Этим поступком герцогиня Саксесская может нарушить еще одну сложившуюся традицию королевской семьи, где ранее нянями работали исключительно женщины.

По традиции, за детьми монарших особ присматривают выпускницы элитного колледжа Норланд, которое готовит нянь для обеспеченных семей. Примечательно, что в этом учебном заведении учатся, как правило, девушки. Так, в 2018 году из колледжа выпустились всего два молодых человека.

Примечательно, что герцоги Саксесские не только согласны взять мужчину-гувернера, но и рассматривают кандидатов из других стран, в частности из США. По словам Меган Маркл, хотя она и вышла замуж за британского принца, в душе она все равно остается американкой, пишет сайт «Свободная пресса».

Супруги уже начали поиск подходящего кандидата. Будущему гувернеру предоставят жилье в коттедже Фрогмор — резиденции пары — и автомобиль. Кроме того, ему положат жалование в размере до 70 тысяч фунтов (5,8 млн рублей) в год в зависимости от опыта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU