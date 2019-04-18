Вооруженные люди расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-18T14:56:04+03:00

Неизвестные вычисляли жертв по документам для их целенаправленного убийства

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В результате вооруженного нападения на автобус в пакистанской провинции Белуджистан погибли 14 человек. Такие данные предоставил главный инспектор региональной полиции Хассан Батт.

По его словам, инцидент произошел в четверг, 18 апреля, около часа ночи. Группа, состоящая из нескольких десятков вооруженных людей в военной форме, остановила несколько автобусов подряд для проверки идентификационных карточек пассажиров. В какой-то момент с одного из рейсов были сняты сразу 16 человек.

"Это было целенаправленное убийство, жертвы были вычислены по их документам, после чего расстреляны в упор", - рассказал инспектор.

На данный момент известно о 14 погибших, еще двоим удалось сбежать и добраться до ближайшего пункта правоохранителей. Прибывшие на место полицейские уже приступили к расследованию, однако мотивы нападавших до сих пор неясны, передает газета Dawn.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще один серьезный инцидент с участием автобуса произошел на португальском острове Мадейра. Полная туристов машина упала со склона прямо на жилой дом - погибли 29 граждан Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU