Теперь картой «Мир» можно расплачиваться в Турции

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-18T15:08:22+03:00

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Сеть крупнейшего турецкого банка IS Bank завершила тестирование карты «Мир», теперь ей можно расплачиваться в Турции. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«Мы хотели объявить. Сегодня - торжественный день. Карты "Мир" начинают приниматься в Турции. Вчера завершились тестирования. Крупнейший турецкий банк - IS Bank. Это 6,5 тыс. банкоматов, 10 тыс. торговцев электронной коммерции, там карты "Мир" теперь принимаются», - сказал он на XIII Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

Комлев сообщил, что на очереди Ziraat Bankasi, с которым в ближайшее время должны завершить проект интеграции. Он отметил, что тестирование уже завершили и оно прошло успешно. «Тестовый "заезд" в четыре города - Измир, Анкара, Стамбул, Анталья - почти без запинок» - сказал глава НСПК

По его словам, «больше всего порадовало», что во время 47 тестовых транзакций по картам «Мир» в Турции было совершено еще 50 транзакций параллельно. «Спасибо россиянам, которые нас в этом смысле поддержали» - заключил Комлев.

Ранее, сайт kp.ru сообщал о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что количество выпущенных в России карт «Мир» составило около 53 миллиона, а доля платежей на российском рынке - 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU