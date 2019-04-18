Россия запретила ввозить украинскую обувь и одежду

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-18T15:34:32+03:00

Россия запретила ввозить одежду и обувь с Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также под запрет попала трубопрокатная продукция, канаты, сетки, крепежные изделия и другие товары

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Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Под запрет попала одежда, обувь, а также трубопрокатная продукция, канаты, сетки, крепежные изделия и другие товары.

Согласно постановлению правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина, с Украины нельзя также ввозить машины по укладке труб, гусеничные бульдозеры и погрузчики.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на заседании правительства глава кабмина Дмитрий Медведев напомнил, что власти Украины увеличили число запрещенных к ввозу российских товаров.

"В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", — сказал премьер.

Он отметил, что российские власти решили запретить экспорт нефти и угля на Украину.

Напомним, 10 апреля Украина запретила ввозить на свою территорию еще несколько категорий российских товаров: стеклянную тару, электрические проводники, пружины для грузовых вагонов и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU