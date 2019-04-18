Япония предлагает ввести безвизовый режим между префектурой Хоккайдо и Сахалином

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-18T15:46:22+03:00

Безвизовый режим между Хоккайдо и Сахалинской областью, а также входящей в нее южной частью Курил, будет иметь характер краткосрочных поездок

Ожидается, что уже летом сахалинцы смогут поехать в Японию по заграничному паспорту

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Правительство Японии рассчитывает в июне подписать с Россией соглашение о введении безвизового режима между островом Хоккайдо и Сахалином. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Предполагается, что договор будет подписан во время визита Владимира Путина в Осаку, который будет проходить в рамках саммита "двадцатки".

Безвизовый режим между Хоккайдо и Сахалинской областью, а также входящей в нее южной частью Курил, будет иметь характер краткосрочных поездок. Граждане смогут пребывать на территории другого государства от одного до трех месяцев.

Сейчас между Россией и Японией уже существует программа безвизовых обменов. Она действует для жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Однако воспользоваться этим режимом могут лишь граждане, путешествующие в группах.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что в мае должна состояться встреча главы МИДа Японии и России. Сергей Лавров и Таро Коно обсудят вопрос заключения мирного договора, а также насущную проблему Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU