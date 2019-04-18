2019-04-18T15:55:16+03:00
Политика

МИД РФ возмущен осквернением центрального обелиска в польском Ярове

По словам представителя российского министерства иностранных дел, очередная хулиганская выходка в отношении захоронения советских воинов является следствием политики Польши
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России возмущено осквернением центрального обелиска на кладбище в польском городе Явор, где покоится прах более 500 солдат и офицеров Красной армии. Соответствующие заявление было сделано официальным представителем российского МИД Марией Захаровой.

«Мы возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении захоронения советских воинов в городе Явор, Нижнесилезское воеводство Польши. Неизвестные осквернили центральный обелиск на местном кладбище, где покоится прах более 500 солдат и офицеров Красной армии. Они пали при освобождении этой страны от гитлеровской оккупации», - сказала она.

По словам представителя МИД «пренебрежительное отношение к мемориалам является следствием проводимой официальной Варшавой государственной политики, направленной на перетасовку собственной и, в общем-то, мировой истории».

«В результате всякого рода вандалы чувствуют себя абсолютно вольготно», - подчеркнула дипломат.

Захарова сообщила, что полиция «уже начала расследование скандального инцидента, виновных ищут», добавив, что «от властей получено заверение, что монумент будет оперативно приведен в порядок».

В октябре прошлого года вандалы осквернили кладбище советских солдат в польском городе Еленя-Гура в том же Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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