Каннский фестиваль объявил список фильмов конкурса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-18T16:49:56+03:00

72-й кинофестиваль пройдет в Каннах с 14 по 25 мая

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Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов на предстоящий 72-й конкурс кинематографа. Среди номинантов, фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.

На золотую пальмовую ветвь, главный приз фестиваля, будут претендовать 19 картин, среди которых новый фильм француза Ксавье Долана "Маттиас и Максим", картина итальянского режиссера Марко Беллоккьо "Предатель", фильм Педро Альмодовара "Боль и слава", главные роли в котором исполнят Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Полный список опубликован на сайте мероприятия.

"Вы увидите американских зомби, художников и художниц, певцов, полицейских, судей, мигрантов — вот все те, кто вошёл в программу фестиваля, " - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо, пообещав зрителям "самые разные картины".

На неосновые награды, среди которых лучший короткометражный фильмы, лучший актерский состав, новаторство и прочие, номинированы биографический фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен", "Les plus belle annees d'une vie"("Прекрасные годы моей жизни") с Моникой Беллуччи, биографическая лента о Диего Марадоне и несколько дебютных работ французских режиссеров.

Среди них, в категории "Особый взгляд" будет показан фильм российского кинодеятеля Кантемира Балагова. Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь.

В документальной секции на фестивале презентуют фильмы о Сирии.

Откроет кинофестиваль 14 мая новая картина Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

72-й престижнейший фестиваль как авторского, так и массового кинематографа в этом году будет проходить с 14 по 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU