2019-04-18T16:21:21+03:00
Политика

Россия и США намерены продолжать диалог по северокорейской проблематике

В американском посольстве рассказали о том, что с российской стороной состоялась «конструктивная встреча», на которой обсудили контакты каждой из стран с КНДР
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и США намерены продолжать диалог по северокорейской проблематикиРоссия и США намерены продолжать диалог по северокорейской проблематикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон и Москва выразили приверженность к продолжению диалога для преодоления любых расхождений в северокорейской проблематике. Согласие о таком сотрудничестве было принято в ходе прошедшей в российской столице встречи спецпредставитель США по Северной Кореи Стивен Биган и замглавы МИД России Игорь Моргулов.

«Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган провел сегодня конструктивную встречу с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Они обсудили контакты каждой из сторон с КНДР на двусторонней основе и усилия для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи», - цитирует РИА Новости сообщение американского посольства.

Как отмечается в заявление дипмиссии Соедененных Штатов, две стороны обсудили «аспекты северокорейской проблематики, по которым подходы США и России совпадают, и выразили приверженность продолжению диалога для преодоления любых расхождений для продвижения вперед».

Ранее появилась информация о том, что встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться во второй половине апреля. Глава КНДР посетит нашу страну по приглашению российского коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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