Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук ушел в отставку
В четверг, 18 апреля, стало известно, что заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук ушел в отставку.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что Сыдорук написал рапорт по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
"Выходит на пенсию. Подал рапорт по собственному желанию", - заявил Куренной, передает РИА Новости.
Отметим, что заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук отвечал в ведомстве за Северо-Кавказский федеральный округ. Он является Государственным советником юстиции 1 класса, имеет звания заслуженного юриста Российской Федерации и почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Доктор юридических наук, профессор.
С 1998 по 2003 годы Сыдорук занимал пост прокурора Санкт-Петербурга, в 2003-2005 годах был прокурором Московской области. Должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации занял в 2006 году.
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