2019-04-18T16:53:58+03:00
Политика

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук ушел в отставку

По словам официального представителя Генпрокуратуры, Иван Сыдорук написал рапорт об уходе по собственному желанию
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук написал рапорт об уходе по собственному желаниюЗаместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук написал рапорт об уходе по собственному желаниюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 18 апреля, стало известно, что заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук ушел в отставку.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что Сыдорук написал рапорт по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

"Выходит на пенсию. Подал рапорт по собственному желанию", - заявил Куренной, передает РИА Новости.

Отметим, что заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук отвечал в ведомстве за Северо-Кавказский федеральный округ. Он является Государственным советником юстиции 1 класса, имеет звания заслуженного юриста Российской Федерации и почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Доктор юридических наук, профессор.

С 1998 по 2003 годы Сыдорук занимал пост прокурора Санкт-Петербурга, в 2003-2005 годах был прокурором Московской области. Должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации занял в 2006 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каннский фестиваль объявил список фильмов конкурса
Росстат: в 2019 году реальные доходы россиян снизились на 2,3%
В США из подводной пещеры спасли дайвера, вызволявшего школьников в Таиланде
Россия и США намерены продолжать диалог по северокорейской проблематике
Мария Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма
МИД РФ возмущен осквернением центрального обелиска в польском Ярове
Япония предлагает ввести безвизовый режим между префектурой Хоккайдо и Сахалином
Россия запретила ввозить украинскую обувь и одежду
Киевский суд: национализация «ПриватБанка» нарушает Конституцию Украины
Теперь картой «Мир» можно расплачиваться в Турции
Вооруженные люди расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане
Отсутствие контактов между соседями – ненормально: Путин на встрече с президентом Эстонии
Меган Маркл хочет нанять своему ребенку мужчину-гувернера из США
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП на острове Мадейра
Президент Эстонии: Таллин готов к взаимодействию и диалогу с Москвой
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля
Большинство россиян способны распознать фейковую новость
Госдума разрешила кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей
Коломойский намерен вернуться на Украину, если президентом станет Зеленский
Умер Брэдли Уэлш из фильма "На игле-2": актера застрелили неизвестные