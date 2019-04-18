Генпрокурор США: ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам Москвы вмешаться в выборы

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-18T17:12:08+03:00

Генпрокурор США: ни один американец не содействовал попыткам РФ вмешаться в выборы в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итоговом докладе по результатам расследования Мюллера утверждается, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не принимал в этом участия

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Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам России вмешаться в президентские выборы в США в 2016. К такому выводу он пришел в своем итоговом докладе по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

«Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении», - сказал Барр на пресс-конференции в четверг, 18 апреля.

По словам Барра, Россия якобы вмешивалась в американские выборы, но штаб президента США Дональда Трампа не принимал участия в этой деятельности. Таким образом, сговора главы Белого Дома с российскими властями не было.

«Другими словами, нет никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой», - заключил он, комментирую действия неких хакеров на выборах и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, WikiLeaks. на пресс-конференции.

Ранее, генпрокурор заявил, что ни Мюллер, ни его подчиненные не участвовали в подготовке итогового доклада. Барр также отметил, что не согласовывал документ с Белым Домом и администрацией президента США.

Напомним, 22 марта было завершено начатое в мае 2016 года расследование, приписываемого Москве «вмешательства» в президентские выборы. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования выдвинуто не было. Президент России Владимир Путин назвал очевидным результаты расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU