Генпрокурор США: ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам Москвы вмешаться в выборы
Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам России вмешаться в президентские выборы в США в 2016. К такому выводу он пришел в своем итоговом докладе по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
«Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении», - сказал Барр на пресс-конференции в четверг, 18 апреля.
По словам Барра, Россия якобы вмешивалась в американские выборы, но штаб президента США Дональда Трампа не принимал участия в этой деятельности. Таким образом, сговора главы Белого Дома с российскими властями не было.
«Другими словами, нет никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой», - заключил он, комментирую действия неких хакеров на выборах и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, WikiLeaks. на пресс-конференции.
Ранее, генпрокурор заявил, что ни Мюллер, ни его подчиненные не участвовали в подготовке итогового доклада. Барр также отметил, что не согласовывал документ с Белым Домом и администрацией президента США.
Напомним, 22 марта было завершено начатое в мае 2016 года расследование, приписываемого Москве «вмешательства» в президентские выборы. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования выдвинуто не было. Президент России Владимир Путин назвал очевидным результаты расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU