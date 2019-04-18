Около 40% проверенного в прошлом году алкоголя оказалось нелегальным

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-18T17:17:20+03:00

Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам работы за 2018 год

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Около 40 процентов проверенного в 2018 году алкоголя оказалось нелегальном, об этом сообщается в докладе по итогам работы Росалкогольрегулирования за 2018 год.

В течение года специалисты ведомства проверили 2,007 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Выявлено продукции, производство и оборот которой производится незаконно — 806,837 тысячи декалитров", — говорится в документе.

По данным Росалкогольрегулирования, арестовали 625,874 тысячи декалитров, изъяли 268,195 тысячи декалитров, по итогам заседаний судов конфисковали 527,662 тысячи декалитров, а 542,335 тысячи декалитров уничтожили. Этот объем почти в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году.

Всего по итогам года ведомство провело больше шести тысяч проверок в 3,74 тысячи различных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU