В Рио-де-Жанейро дожди смысли жилое строение
Непрекращающиеся дожди в Рио-де-Жанейро стали причиной обрушения жилого строения. Пристройка была сделана на крутом склоне, и вода подмыла основание конструкции.
В момент обрушения в конструкции находилось 18 человек, все они погибли. В связи с трагедией местные власти приняли решение снести еще 16 таких же самодельных пристроек, чтобы подобная трагедия не повторилась, сообщает Пятый канал.
Ливни идут в стране уже много дней. Это привело к подъему уровня воды, настоящие реки текут по дорогам, затапливают дома. Ранее постоянная влажность и поднявшийся уровень грунтовых вод привели к обрушению нескольких домов.
12 апреля, из-за проливных дождей и вызванного ими паводка в холмистой местности Итанханга обрушились два четырехэтажных жилых дома, в результате погибли как минимум восемь человек. Судьба еще 16 жильцов остается неизвестной (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU