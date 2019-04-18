В Рио-де-Жанейро дожди смысли жилое строение

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-18T17:18:15+03:00

Из-за проливных дождей в Бразилии обрушились несколько домов и самостроев Фото: REUTERS

В итоге 18 человек, которые находились в самовольной постройке, погибли

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Непрекращающиеся дожди в Рио-де-Жанейро стали причиной обрушения жилого строения. Пристройка была сделана на крутом склоне, и вода подмыла основание конструкции.

В момент обрушения в конструкции находилось 18 человек, все они погибли. В связи с трагедией местные власти приняли решение снести еще 16 таких же самодельных пристроек, чтобы подобная трагедия не повторилась, сообщает Пятый канал.

Ливни идут в стране уже много дней. Это привело к подъему уровня воды, настоящие реки текут по дорогам, затапливают дома. Ранее постоянная влажность и поднявшийся уровень грунтовых вод привели к обрушению нескольких домов.

12 апреля, из-за проливных дождей и вызванного ими паводка в холмистой местности Итанханга обрушились два четырехэтажных жилых дома, в результате погибли как минимум восемь человек. Судьба еще 16 жильцов остается неизвестной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU