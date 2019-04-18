Захарова: силовая акция США в Венесуэле - возможная реальность

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-18T17:29:16+03:00

Представитель МИД РФ отметила, что "причиной подготовки США к военному вторжению в Венесуэлу является также сдерживание российского влияния в этой стране"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вполне реальной возможность применения Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы. Она отметила, что о вероятности такого сценария в последнее время слышится все чаще.

"Особенно характерно в этом контексте прозвучало интервью главы Южного командования Вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера журналу Foreign Affairs. Его жесткий и агрессивный тон вновь подтверждает наши опасения о том, что силовая акция США в Венесуэле это не абстракция, а возможная реальность", - заявила Захарова на брифинге в четверг, 18 апреля.

Дипломат отметила, что "причиной подготовки США к военному вторжению в Венесуэлу является также сдерживание российского влияния в этой стране".

По словам Захаровой, есть данные, что Пентагон по указанию помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона готовит возможный ответ на участие России в делах Венесуэлы без согласия Каракаса.

При этом представитель МИД подчеркнула, что все действия Москвы в Венесуэле согласованы с законным правительством страны.

ИСТОЧНИК KP.RU