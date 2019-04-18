Самолет из-за Санкт-Петербурга в Дубай экстренно приземлился в Иране
Boeing-757, следовавший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в Тегеране. По предварительным данным, это произошло из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.
В аэропорт Мехрабад были вызваны медики, они поджидали посадки воздушного судна и сразу оказали необходимую помощь человеку. После обязательных мероприятий 63-летнего пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Известно, что был диагностирован инсульт.
Пока о его гражданстве пациента никакой информации не сообщается, передает Пятый канал.
Накануне в Иркутске приземлился борт, следовавший по маршруту Москва-Сеул. По предварительной информации полет пришлось прервать из-за плохого состояния одного из пассажиров, у которого начался перитонит, острый воспалительный процесс в организме, связанный с аппендицитом. Это состояние, если срочно не оказать хирургическую помощь, угрожало жизни пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU