Самолет из-за Санкт-Петербурга в Дубай экстренно приземлился в Иране

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-18T17:32:17+03:00

Самолет совершил экстренную посадку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров Фото: Алина НИЗАМОВА

Причина незапланированной посадки – проблемы со здоровьем у одного из пассажиров

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Boeing-757, следовавший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в Тегеране. По предварительным данным, это произошло из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.

В аэропорт Мехрабад были вызваны медики, они поджидали посадки воздушного судна и сразу оказали необходимую помощь человеку. После обязательных мероприятий 63-летнего пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Известно, что был диагностирован инсульт.

Пока о его гражданстве пациента никакой информации не сообщается, передает Пятый канал.

Накануне в Иркутске приземлился борт, следовавший по маршруту Москва-Сеул. По предварительной информации полет пришлось прервать из-за плохого состояния одного из пассажиров, у которого начался перитонит, острый воспалительный процесс в организме, связанный с аппендицитом. Это состояние, если срочно не оказать хирургическую помощь, угрожало жизни пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU