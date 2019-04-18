31-летний мужчина пытался смыть останки расчлененного сожителя в унитаз

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-18T17:47:45+03:00

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В Москве 31-летний мужчина с диагнозом шизофрения пытался расчленить своего сожителя и смыть содержимое его тела в унитаз.

Как сообщил "КП" осведомленный источник, участковый уполномоченный совместно с Психиатрической бригадой выехали в квартиру на проспекте Киевский, где застали с ножом в руках ранее судимого мужчину, которого зовут Денис. Он пытался расчленить своего любовника, смог вскрыть грудную клетку и полость живота, смыв содержимое в унитаз. Однако крупные части в трубу не прошли и забили канализацию.

Денис объяснил правоохранительным органам, что сожитель Максим пытался его изнасиловать, что и стало причиной убийства.

Ранее мужчина уже убивал и в общей сложности провел в психиатрических больницах 28 лет с диагнозом параноидальная шизофрения.

Сайт kp.ru рассказывал о случае, когда жительница Приднестровья убила сожителя, расчленила труп и выбросила останки в колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU