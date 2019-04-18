У службы каршеринга украли более ста машин

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-18T17:58:46+03:00

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В Чикаго каршеринговая компания Car2go временно приостановила свою деятельность. Причиной стала кража более чем ста автомобилей. Причем почти все они марки Mercedes.

По предположению полиции, мошенники взломали мобильное приложение сервиса и таким образом заполучили доступ к автомобилям. Однако сама компания Car2go эту информацию опровергает, пишет издание Automotive News.

В ходе следствия часть машин уже удалось вернуть. Злоумышленники использовали автомобили для совершения других преступлений, а затем бросали их на улицах города.

Также известно, что автопарк Car2go в основном состоит из машин премиум-класса. Это Mercedes-Benz A-класса, Mercedes-Benz GLA, B-класса и компактные автомобили Smart. Всего сервис насчитывает 14 000 автомобилей, которые можно взять в аренду в 25 городах Северной Америки, Европы и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU