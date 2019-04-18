Рядом с Нотр-Дамом могут построить временный деревянный собор
Накануне настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предложил соорудить временный деревянный храм рядом со сгоревшим Нотр-Дамом. По его словам, эта постройка, в первую очередь, будет иметь символическое значение. Она призвана показать, что Нотр-Дам "по-прежнему жив". В храм смогут приходить верующие парижане и туристы.
Идею Шове поддержала и мэр Парижа Анн Идальго. Она согласилась выделить часть площади под строительство собора, сообщает канал CNews.
Раннее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей готовности создать еще более красивый собор, причем сделать это в кратчайшие сроки - за пять лет. А на протяжении этого времени деревянный собор будет заменять Нотр-Дам.
Нотр-Дам-де-Пари после разрушительного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU