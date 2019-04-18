2019-04-18T18:10:57+03:00
В мире

В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря

Подозреваемый не признает своей вину, утверждая, что он сочувствовал убитым в польском концентрационном лагере
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеряВ Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения бывшему охраннику нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф - 92-летнему Бруно Д, подозреваемому в пособничестве убийству узников.

Как сообщает немецкая газета Welt, Бруно Д. работал в концлагере на территории Польши с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945 года. За это время в газовых камерах или иными способами там было убито по меньшей мере 5 230 человек.

Когда подозреваемый начал работать в лагере ему было всего 17 лет. По словам Бруно Д., он не симпатизировал нацистам, сочувствовал убитым и не считает себя виновным в их гибели.

«Чем бы помогло, если бы я ушел со службы, они бы нашли кого-то другого», - сказал Бруно Д, не признавая свою вину.

Напомним, накануне появилась информация о том, что вандалы осквернили центральный обелиск на кладбище в польском городе Явор, где покоится прах более 500 солдат и офицеров Красной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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