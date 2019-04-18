Песков: в Кремле пролистают доклад Мюллера
В Кремле пока не ознакомились с опубликованным итоговым докладом по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США в 2016 году, но пролистают его на предмет того, заслуживает ли он анализа и доклада президенту России Владимира Путину. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока не ознакомились», - ответил Песков на соответствующий вопрос в интвервью РИА Новости.
В четверг, 18 апреля, Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр опубликовал итоговый доклад, в котором сказано, что ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам России вмешаться в выборы в США. Однако утверждается, что такие попытки Москва якобы предпринимала.
Напомним, 22 марта расследование Мюллера было завершено и никаких обвинительных заключений выдвинуто не было. Путин назвал очевидными такие результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU