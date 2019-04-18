Песков: в Кремле пролистают доклад Мюллера

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-18T18:32:54+03:00

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что администрация президента пока не ознакомилась с итоговым докладом о «вмешательстве» Москвы в американские выборы

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В Кремле пока не ознакомились с опубликованным итоговым докладом по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США в 2016 году, но пролистают его на предмет того, заслуживает ли он анализа и доклада президенту России Владимира Путину. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока не ознакомились», - ответил Песков на соответствующий вопрос в интвервью РИА Новости.

В четверг, 18 апреля, Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр опубликовал итоговый доклад, в котором сказано, что ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам России вмешаться в выборы в США. Однако утверждается, что такие попытки Москва якобы предпринимала.

Напомним, 22 марта расследование Мюллера было завершено и никаких обвинительных заключений выдвинуто не было. Путин назвал очевидными такие результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU