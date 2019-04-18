Путин и президент Эстонии обсудили опасения Таллина в сфере безопасности

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-18T18:43:32+03:00

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти опасения безосновательны и искусно подогреваются НАТО

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Президент России Владимир Путин и глава Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи обсудили опасения эстонской стороны по вопросу безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что эти опасения являются безосновательными и искусно подогреваются со стороны НАТО.

"Упомянули о НАТО, опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности, но убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - заявил Песков он в интервью программе "Время" на Первом канале.

Напомним, в четверг, 18 апреля, в Кремле состоялись переговоры Путина с президентом Эстонии.

"Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что лидеры двух стран также рассмотрели положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.

"Есть определенная гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык", - добавил представитель Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU