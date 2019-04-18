Путин и президент Эстонии обсудили опасения Таллина в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин и глава Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи обсудили опасения эстонской стороны по вопросу безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что эти опасения являются безосновательными и искусно подогреваются со стороны НАТО.
"Упомянули о НАТО, опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности, но убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - заявил Песков он в интервью программе "Время" на Первом канале.
Напомним, в четверг, 18 апреля, в Кремле состоялись переговоры Путина с президентом Эстонии.
"Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей", - подчеркнул Песков.
Он отметил, что лидеры двух стран также рассмотрели положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.
"Есть определенная гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык", - добавил представитель Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU