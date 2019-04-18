2019-04-18T18:51:54+03:00
Политика

На встречу с Путиным Ким Чен Ын может приехать на личном бронепоезде

На встречу с российским президентом северокорейский лидер должен прибыть в конце апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На встречу с Путиным Ким Чен Ын может приехать на личном бронепоездеНа встречу с Путиным Ким Чен Ын может приехать на личном бронепоездеФото: REUTERS
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На встречу с президентом России Владимиром Путином северокорейский лидер Ким Чен Ын собирается приехать на личном бронепоезде.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник, такой выбор транспорта обусловлен относительно небольшим расстоянием между Пхеньяном и возможным местом встречи двух лидеров - Владивостоком, так и безопасностью.

Агентство утверждает, что у Ким Чен Ына есть два варианта маршрута: через Китай или же напрямую пересечь границу Северной Кореи и России в пункте Хасан.

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Что скрывает самый охраняемый на земле составФото: Алексей СТЕФАНОВ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Напомним, Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась во вьетнамском Ханое.

В четверг, 18 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров России и Северной Корее находится в стадии подготовки и возможно переговоры состоятся в конце апреля.

По данным источника агентства Yonhap, встреча двух глав государств может состояться 24 апреля на Дальнем Востоке или же 26 – 27 апреля в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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