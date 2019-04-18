2019-04-18T19:19:52+03:00
Экономика

ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой

Банк будет участвовать в значимых для региона проектах, а также предоставлять населению комплексное банковское обслуживание
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

18 апреля в рамках визита в Чеченскую Республику президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере разработки и реализации значимых для экономики Чеченской Республики проектов по внедрению современных банковских технологий и повышению доступности финансовых услуг. Среди них – программы кредитования и сберегательных продуктов, а также развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт.

Стороны также обсудили перспективы развития розничной сети банка в регионе, в частности, рассмотрели возможность открытия банковского офиса в городе Грозный.

В ходе встречи Андрей Костин подчеркнул, что подписание соглашения станет значительным шагом в укреплении сотрудничества с Чеченской Республикой. По его словам, ВТБ готов участвовать в значимых для региона проектах, а также предоставлять населению комплексное банковское обслуживание, широкий набор финансовых услуг и качественный сервис.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что благодарен президенту-председателю правления банка ВТБ Андрею Костину за взаимовыгодное сотрудничество с Чечней. По его словам, соглашение имеет большое значение для региона, который уделяет особое внимание развитию банковской системы. Он подчеркнул, что республика готова создать хорошие условия для вхождения ВТБ в Чечню.

ВТБ активно работает на рынке Северо-Кавказского Федерального округа. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в СКФО с начала года увеличился на 8% и по итогам 1 квартала 2019 г. превысил 76,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 51 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера
Билеты на «Мстители: финал» побили рекорд по предпродажам
ЦИК Украины одобрила перенос времени проведения дебатов Порошенко и Зеленского
На встречу с Путиным Ким Чен Ын может приехать на личном бронепоезде
Путин и президент Эстонии обсудили опасения Таллина в сфере безопасности
Песков: в Кремле пролистают доклад Мюллера
Трамп заявил о "харассменте" перед публикацией доклада Мюллера
В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря
Рядом с Нотр-Дамом могут построить временный деревянный собор
У службы каршеринга украли более ста машин
Путин: Россия готова присоединиться к восстановлению Нотр-Дама
31-летний мужчина пытался смыть останки расчлененного сожителя в унитаз
Все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского закончились
Самолет из-за Санкт-Петербурга в Дубай экстренно приземлился в Иране
Захарова: силовая акция США в Венесуэле - возможная реальность
В Рио-де-Жанейро дожди смыли жилое строение
Около 40% проверенного в прошлом году алкоголя оказалось нелегальным
Генпрокурор США: ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам Москвы вмешаться в выборы
Каннский фестиваль объявил список фильмов конкурса
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук ушел в отставку