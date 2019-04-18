Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова. Но никакого реального разбирательства не было - вместо этого семью Галумова элементарно шантажировали.
Как стало известно «КП», в июле 2018 года Колбов, назвавшись «Михаилом» связался с сыном издателя Александром. Он пообещал «порешать» вопрос за 65 млн рублей. Перевести взятку предполагалось с помощью криптовалюты. Аванс (3 млн) так и был передан «оборотням».
В противном случае следователи-вымогатели угрожали большими сроками и самому Александру, и его отцу.
Переписка между «Михаилом» (Колбовым) и Галумовым продолжалась до апреля 2019. С декабря за ней пристально следили сотрудники Службы Собственной безопасности ФСБ.
Переговоры следователя-вымогателя и сына Галумова.Высокопоставленных сотрудников ФСБ арестовали за вымогательство взятки в 65 000 000 рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова
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ИСТОЧНИК KP.RU