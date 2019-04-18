2019-04-18T21:36:21+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Задержаны старший следователь по особоважным делам Управления ФСБ Сергей Белоусов и его помощник Александр Колбов [аудио]
Василиса НИКОЛАЕВА
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Следователи ФСБ шантажировали семью экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.Следователи ФСБ шантажировали семью экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова. Но никакого реального разбирательства не было - вместо этого семью Галумова элементарно шантажировали.

Как стало известно «КП», в июле 2018 года Колбов, назвавшись «Михаилом» связался с сыном издателя Александром. Он пообещал «порешать» вопрос за 65 млн рублей. Перевести взятку предполагалось с помощью криптовалюты. Аванс (3 млн) так и был передан «оборотням».

В противном случае следователи-вымогатели угрожали большими сроками и самому Александру, и его отцу.

Переписка между «Михаилом» (Колбовым) и Галумовым продолжалась до апреля 2019. С декабря за ней пристально следили сотрудники Службы Собственной безопасности ФСБ.

Переговоры следователя-вымогателя и сына Галумова.Высокопоставленных сотрудников ФСБ арестовали за вымогательство взятки в 65 000 000 рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова

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В редакцию попали скриншоты и аудиозаписи переговоров следователей-вымогателей и сына Галумова Александра. То, что говорит следователь сыну арестованного шокирует. Все это больше похоже на дешевый сериал про бандитов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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