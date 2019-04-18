Долгострои Ленинградской области могут получить федеральные субсидии

СЕГОДНЯ 22:35 2019-04-18T22:35:19+03:00

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В прошлом году в Ленинградской области в эксплуатацию было введено 23 многоквартирных дома, которые числились проблемными. В итоге ключи от своих квартир получили 4600 человек. Добиться этого удалось благодаря разработанной в регионе программе по привлечению к достройке проблемных домов компаний-доноров, а также передаче долгостроев региональному оператору «Леноблаижк».

Сейчас на территории области остается 37 многоквартирных домов, которые можно отнести к проблемным - их также планируется поэтапно вводить в эксплуатацию.

- Площадь проблемных домов сегодня составляет всего 4,5% от введенных за последние пять лет 10 млн кв метров жилья, но это судьбы конкретных людей, это их настоящее и будущее. Поэтому этот вопрос будет находиться на моем постоянном контроле и контроль будет до тех пор, пока на территории области не останется ни одного обманутого дольщика. Мы ведем переговоры с АО «ДОМ.РФ» по поводу получения 10 млрд рублей, которые пойдут на завершение проблемных жилых объектов, – добавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая перед Законодательным собранием региона.

ИСТОЧНИК KP.RU