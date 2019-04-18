Песков: в Кремле пролистают доклад спецпрокурора Мюллера
В Кремле пролистают доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в выборы американского президента 2016 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что опубликованную ранее версию документа нужно изучить, прежде чем докладывать главе российского государства Владимиру Путину о результатах расследования.
«Сначала предстоит пролистать [доклад] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — сказал Песков.
В МИД России также отметили, что Москва ознакомится с докладом Мюллера. В ведомстве отметили, что никакого российского вмешательства в выборы в США или сговора со штабом Дональда Трампа не было.
Напомним, в марте генпрокурор Уильям Барр обнародовал четырехстраничное резюме доклада Мюллера. Ранее в четверг, 18 апреля, Минюст США опубликовал полную версию документа, из которого были удален конфиденциальные сведения.
Российская сторона, как и администрация Трампа, неоднократно отвергала обвинения в сговоре и во вмешательстве в американские выборы.
ИСТОЧНИК KP.RU