2019-04-18T23:49:15+03:00
Экономика

Под санкции попало почти 30% товарооборота между Россией и Украиной

Правительство при формировании списка запрещенного украинского импорта учитывало возможность замещения товаров
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.Фото: REUTERS
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Около 30% товарооборота между Россией и Украиной попадают под санкции, которые Москва ввела в отношении украинских товаров. Об этом сообщил сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ вводятся ограничения, оценивается более чем в $4,3 млрд, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году", - уточнил он.

Орешкин пояснил, что перечень запрещенного украинского импорта формировался в том числе с точки зрения возможностей ее замещения продукцией отечественных производителей, а также товарами из других стран, передает ТАСС.

Ранее российское правительство расширило список запрещенных для импорта украинских товаров. Так под ограничения попала продукция машиностроения, легкой промышленности, трубы из черных металлов (в том числе для нефте- и газопроводов), бумага, картон, одежд и обувь.

А с 1 июня ввозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно будет только при получении разрешения Минэкономразвития.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил новые дополнительные персональные санкции против физических и юридических лиц России. Решение о пакете ограничительных мер было принято Советом национальной безопасности и обороны республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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