2019-04-18T23:49:57+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко рассказала о звонке робота, представившегося Порошенко

Советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко также сообщил о телефонном разговоре с "Порошенко", призывавшего поддержать его на выборах
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТимошенкоЛидер партии "Батькивщина" Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Бывший кандидат в президенты Украины и экс-премьер Юлия Тимошенко рассказала о звонке роботе, представившегося действующим президентом Петром Порошенко.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию с озадаченным выражением.

Также советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко сообщил о телефонном разговоре с "Порошенко", призывавшего поддержать его на выборах. О подобных звонках рассказывали и другие люди. В штабе Порошенко подтвердили факт агитации со стороны виртуального "президента".

Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов на Украине, во второй тур прошли Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Тимошенко заняла третье место. Она отказалась поддержать кого-либо из лидеров первого тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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