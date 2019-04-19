2019-04-19T00:07:41+03:00
Политика

Трамп прокомментировал публикацию доклада Мюллера

Президент США заявил, что у него прекрасный день
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп высказался по поводу опубликованного в четверг доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.

«У меня хороший день! Нет сговора, нет препятствования правосудию», — сказал он.

Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что никакого сговора либо препятствования правосудию в его стороны не было и никогда не будет. Он также подчеркнул, что ни один другой президент не должен столкнуться с такой ситуацией в будущем, передает ABC News.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 18 апреля, министерство юстиции США обнародовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года.

В документе говорится, что российское правительство начало налаживать контакты с администрацией Дональда Трампа сразу после его победы на выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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