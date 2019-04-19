Зеленский пошутил над обещанием Порошенко "отрезать руки коррупционерам"

СЕГОДНЯ 00:57 2019-04-19T00:59:02+03:00

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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский пошутил по поводу обещания президента Петра Порошенко "отрезать руки коррупционерам".

"После того как господин президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать", - цитирует его слова канал "1+1".

Порошенко во время предвыборной агитации пообещал таким радикальным образом наказать коррупционеров в армии. За угрозу “отрезать руки” его его начали особенно активно критиковать, после того, как за три недели до первого тура выборов разгорелся скандал о масштабной коррупции в "Укроборонпроме".

Напомним, Порошенко неоднократно задавали и задают вопросы о коррупции и борьбе с ней. Журналисты заметили, что украинский лидер не любит отвечать на них. Так сайт kp.ru писал, как в январе в городе Черкассы глава Незалежной открыто проигнорировал вопрос о том, когда же власти начнут бороться с коррупцией в стране и вместе ответа выкрикнул в толпу лозунг "Слава Украине!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU