Федор Конюхов рассказал о своих планах на будущее

СЕГОДНЯ 02:03 2019-04-19T02:05:09+03:00

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Знаменитый путешественник, священник Фёдор Конюхов, после завершения перехода на вёсельной лодке через Тихий океан, планирует заняться творчеством. Планами на будущее он поделился в блоге на своей официальной странице.

"Планов много, я соскучился по творчеству. Хочу начать работать над картиной – "Казнь Иоанна Крестителя" и писать её всю жизнь. Мне видится работа из трех полотен, триптих". - признался Конюхов.

По его словам, он хотел бы “жить этой картиной много лет”, напряженно работая над ней. Также путешественник хочет в следующем году хочу приехать с командой "Семь Вершин" в базовый лагерь, и написать там картину – "Эверест со стороны Тибета".

"Ребята пойдут в горы, а я буду писать картину и смотреть на Гималаи", - сказал он.

Также Конюхов планирует отлить бронзовую скульптуру Святителя Николая Чудотворца Мысгорновского для города Находки и построить часовню преподобному Варлааму Керетскому в деревне в Тульской области.

"Планов много, но главное - завершить это путешествие и добраться до берегов Южной Америки. До мыса Горн 690 морских миль", – уточнил мореплаватель.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке в Южном полушарии. В путешествие он отправился в начале декабря 2018 года, выбрав неизведанный маршрут: стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке «АКРОС», а должен финишировать на мысе Горн в Южной Америке.

За время своего путешествия Конюхов уже неоднократно попадал в шторм в водах Тихого океана. Его лодку сильно крутило и переворачивало, в результате чего было сильно повреждено оборудование. Сам путешественник при этом не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU