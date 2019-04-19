Украина вошла в десятку самых "несчастных" экономик мира
Украина входит в десятку стран с самой несчастной экономикой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса агентства Bloomberg's Misery Index за 2019 год.
В первой десятке этого рейтинга оказались Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия. Возглавляет список Венесуэла. Боливарианская республика оказывается страной с самой “несчастной” экономикой в мире уже пятый год подряд. Украина - на шестом месте.
Как отмечает агентство, перечисленные страны испытывают серьезные экономические трудности, в них растут цены и остается высоким уровень безработицы.
Отметим, что Россия за год переместилась в списке "несчастных" экономик сразу на 17 ступеней — с 34-го на 17-е место. Это связано с прогнозами ускорения роста цен и устойчивым уровнем безработицы.
Индекс рассчитывается исходя из представления о том, что низкий уровень инфляции и безработицы — это показатели того, насколько хорошо живется гражданам той или иной страны. В него вошли 62 страны мира.
ИСТОЧНИК KP.RU