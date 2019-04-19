Украина вошла в десятку самых "несчастных" экономик мира

СЕГОДНЯ 03:50 2019-04-19T03:50:50+03:00

Украина на шестом месте в рейтинге стран с самой "несчастной" экономикой Фото: REUTERS

Первое место в этом рейтинге пятый год подряд занимает Венесуэла

Изменить размер текста: A A

Украина входит в десятку стран с самой несчастной экономикой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса агентства Bloomberg's Misery Index за 2019 год.

В первой десятке этого рейтинга оказались Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия. Возглавляет список Венесуэла. Боливарианская республика оказывается страной с самой “несчастной” экономикой в мире уже пятый год подряд. Украина - на шестом месте.

Как отмечает агентство, перечисленные страны испытывают серьезные экономические трудности, в них растут цены и остается высоким уровень безработицы.

Отметим, что Россия за год переместилась в списке "несчастных" экономик сразу на 17 ступеней — с 34-го на 17-е место. Это связано с прогнозами ускорения роста цен и устойчивым уровнем безработицы.

Индекс рассчитывается исходя из представления о том, что низкий уровень инфляции и безработицы — это показатели того, насколько хорошо живется гражданам той или иной страны. В него вошли 62 страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU