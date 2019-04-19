Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Президент Украины Петр Порошенко сам является "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом предприниматель заявил после того, как стало известно решение суда в Киеве о незаконности приватизации Приватбанка.
"Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - заявил Коломойский в интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном в четверг.
Как сообщал сайт kp.ru, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию Приватбанка. Нацбанк Украины заявил, что оспорит это решение.
Порошенко в связи с этим решением созвал в четверг в 21:00 экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам решено поручить Нацбанку Украины обеспечить все филиалы Приватбанка бесперебойной работой и снабдить их необходимым количеством наличных денег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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