2019-04-19T04:11:50+03:00
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Бизнесмен пообещал, что президент перед завершением полномочий будет выполнять все, что ему скажут
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинский бизнесмен Игорь КломойскийУкраинский бизнесмен Игорь КломойскийФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко сам является "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом предприниматель заявил после того, как стало известно решение суда в Киеве о незаконности приватизации Приватбанка.

"Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - заявил Коломойский в интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном в четверг.

Как сообщал сайт kp.ru, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию Приватбанка. Нацбанк Украины заявил, что оспорит это решение.

Порошенко в связи с этим решением созвал в четверг в 21:00 экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам решено поручить Нацбанку Украины обеспечить все филиалы Приватбанка бесперебойной работой и снабдить их необходимым количеством наличных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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