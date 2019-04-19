В России отменят право на ошибку во время экзаменов на водительские права

СЕГОДНЯ 05:54 2019-04-19T05:54:57+03:00

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Право на ошибку во время теоретической части экзамена на водительские права отменят. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Более того, для неверных ответов создадут классификацию по степени вероятных рисков в случае принятия ошибочного решения в реальной ситуации. Так, если экзаменуемый отвечает неправильно и условно провоцирует ДТП, экзамен сразу же завершится.

ГИБДД также планирует изменить действующую систему выставления оценки по результатам теоретического экзамена. Все эти нововведения могут внедрить уже в следующем году, передает РИА Новости.

В МВД заверили, что на реализацию изменений дополнительного финансирования из бюджета не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU