2019-04-19T05:54:57+03:00
Общество

В России отменят право на ошибку во время экзаменов на водительские права

ГИБДД готовит ряд изменений в порядок проведения экзаменационных тестов
Юлия ДИВЕЕВА
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ГИБДД хочет изменить порядок проведения экзаменов на водительские праваГИБДД хочет изменить порядок проведения экзаменов на водительские праваФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Право на ошибку во время теоретической части экзамена на водительские права отменят. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Более того, для неверных ответов создадут классификацию по степени вероятных рисков в случае принятия ошибочного решения в реальной ситуации. Так, если экзаменуемый отвечает неправильно и условно провоцирует ДТП, экзамен сразу же завершится.

ГИБДД также планирует изменить действующую систему выставления оценки по результатам теоретического экзамена. Все эти нововведения могут внедрить уже в следующем году, передает РИА Новости.

В МВД заверили, что на реализацию изменений дополнительного финансирования из бюджета не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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