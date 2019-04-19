Глава МИД Сербии пожаловался на давление за отказ вводить санкции против России

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-19T07:59:53+03:00

Ивицв Дачич заверил, что Белград никогда не станет вводить ограничительные меры вслед за Западом

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На Сербию оказывается сильное давление за отказ правительства страны вводить санкции в отношении России. Об этом заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.

Он подчеркнул, что Сребия и РФ давно дружат, а сейчас отношения между странами находятся на уровне стратегического партнерства.

"Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ", - заверил Дачич в интервью газете "Известия".

По его словам, желание Сербии войти в Евросоюз не помешает Белграду и дальше развивать традиционные отношения с Москвой. Глава МИД подчеркнул, что Россия помогает его стране отстаивать национальные интересы, в том числе в вопросе Косова, и со стороны Сербии "было бы, мягко говоря, очень некорректно вводить санкции" вслед за Западом.

Как писал сайт kp.ru, 24 марта президент страны Александар Вучич заявил, что Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО) и намерена сохранять военный нейтралитет. А 29 марта он пояснил, что Белград не может признать Крым российским, пока не будет урегулирован вопрос о принадлежности Косова.

ИСТОЧНИК KP.RU