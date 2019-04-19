Российских водителей предложили разделить на любителей и профессионалов
Минтранс России выступил с предложением изменить систему подготовки водителей. В соответствии с данной инициативой предусмотрено выделение категории любителей и профессионалов.
Согласно разработанным ведомством поправкам в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", опубликованным на официальном портале проектов нормативных правовых актов, подготовку любителей планируется вывести за рамки законодательства об образовании. Им не нужно будет изучать организационно-управленческие дисциплины, которые не связаны с безопасностью дорожного движения.
Как утверждают в Минтрансе, существующая в настоящее время программа избыточна для водителей, которые не намерены профессионально заниматься перевозками пассажиров и грузов. По-прежнему им для получения водительских прав нужно будет сдать только экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.
При этом подготовка профессиональных водителей будет осуществляться в рамках действующей системы профобучения, которое они смогут пройти после получения водительского удостоверения.
Ранее сайт kp.ru писал, что Минтранс по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова разработал изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В результате реформы обучение для россиян, не планирующих работать по найму, упростится, а программы для профессионалов дополнятся новыми курсами, например, «вождением во внештатных ситуациях».
ИСТОЧНИК KP.RU