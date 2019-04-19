2019-04-19T08:45:54+03:00
Общество

Российских водителей предложили разделить на любителей и профессионалов

По инициативе Минтранса, подготовку любителей планируется вывести за рамки законодательства об образовании
Марина ВЕНЦОВА
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В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионаловВ Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионаловФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Минтранс России выступил с предложением изменить систему подготовки водителей. В соответствии с данной инициативой предусмотрено выделение категории любителей и профессионалов.

Согласно разработанным ведомством поправкам в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", опубликованным на официальном портале проектов нормативных правовых актов, подготовку любителей планируется вывести за рамки законодательства об образовании. Им не нужно будет изучать организационно-управленческие дисциплины, которые не связаны с безопасностью дорожного движения.

Как утверждают в Минтрансе, существующая в настоящее время программа избыточна для водителей, которые не намерены профессионально заниматься перевозками пассажиров и грузов. По-прежнему им для получения водительских прав нужно будет сдать только экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.

При этом подготовка профессиональных водителей будет осуществляться в рамках действующей системы профобучения, которое они смогут пройти после получения водительского удостоверения.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минтранс по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова разработал изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В результате реформы обучение для россиян, не планирующих работать по найму, упростится, а программы для профессионалов дополнятся новыми курсами, например, «вождением во внештатных ситуациях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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