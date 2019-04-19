Сирийские власти ведут работу по привлечению туристов из России

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-19T09:02:38+03:00

Россиян, как считают в Сирии, могут заинтересовать Маалюля, Сайдная, Алеппо и Дамаск

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Министр туризма Сирии Мухаммед Рами Радван Мартини сообщил, что в настоящее время сирийские власти ведут активную работу по привлечению в страну гостей из России. Причем религиозный туризм, по его словам, рассматривается в качестве одного из основных направлений.

"Сейчас ведется работа по привлечению туристов из России. Первое направление - это религиозный туризм, - приводит ТАСС его слова. Россиян могут заинтересовать такие места, как Маалюля, Сайдная, Алеппо, Дамаск".

Кроме того, как добавил сирийский министр, важным направлением также выступает развитие приморской туристической инфраструктуры. В этих целях, напомнил Мухаммед Рами Радван Мартини, уже привлекается российский капитал.

Ранее, как писал сайт kp.ru, с аналогичным заявлением выступал посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад. Тогда он заверил, что после семи лет гражданской войны в Сирии наконец-то вновь стало безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU