Сирийские власти ведут работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммед Рами Радван Мартини сообщил, что в настоящее время сирийские власти ведут активную работу по привлечению в страну гостей из России. Причем религиозный туризм, по его словам, рассматривается в качестве одного из основных направлений.
"Сейчас ведется работа по привлечению туристов из России. Первое направление - это религиозный туризм, - приводит ТАСС его слова. Россиян могут заинтересовать такие места, как Маалюля, Сайдная, Алеппо, Дамаск".
Кроме того, как добавил сирийский министр, важным направлением также выступает развитие приморской туристической инфраструктуры. В этих целях, напомнил Мухаммед Рами Радван Мартини, уже привлекается российский капитал.
Ранее, как писал сайт kp.ru, с аналогичным заявлением выступал посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад. Тогда он заверил, что после семи лет гражданской войны в Сирии наконец-то вновь стало безопасно.
ИСТОЧНИК KP.RU