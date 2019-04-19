2019-04-19T10:23:31+03:00
В мире

В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России

Пилот задержан, в настоящее время выясняются его личность, гражданство и цели полета
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Псковской области российские военные принудительно посадили самолет, который по предварительной информации, залетел в воздушное пространство РФ со стороны стран Прибалтики.

Отмечается, что в Новгородской области в воздушном пространстве России накануне был замечен неопознанный самолет, который двигался на низкой высоте, не отвечая на запросы земли. "С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - передает Интерфакс.

По данным агентства, в воздух на перехват нарушителя была поднята российская авиация, в том числе истребитель. В результате предпринятых действий самолет удалось посадить в аэродроме в Псковской области. В настоящее время устанавливается личность пилота, а также его гражданство и цели полета.

Ранее сайт kp.ru писал, что у российских границ провели разведку два американских самолета. Один из них был замечен в районе Калининградской области, а второй - неподалеку от побережья Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
В Балашихе с наркотиками задержан экс-глава «Приморской краевой аптеки»
В России могут появиться частные кладбища
Сирийские власти ведут работу по привлечению туристов из России
Российских водителей предложили разделить на любителей и профессионалов
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без поставок нефти из России
Глава МИД Сербии пожаловался на давление за отказ вводить санкции против России
Зеленский представил свою команду
Трамп посетит Японию с 26 по 28 мая
Погода в Москве на 19 апреля 2019 года: переменная облачность и без осадков
В Раде раскрыли планы Порошенко стать премьер-министром Украины
HBO просит Трампа не употреблять фразы из "Игры престолов"
В России отменят право на ошибку во время экзаменов на водительские права
В Аргентине приставания к женщинам на улице признали преступлением
Франция направит к российской границе солдат и танки
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Украина вошла в десятку самых "несчастных" экономик мира
Порошенко созвал СНБО в связи с решением суда по Приватбанку
Демократы обвинили генпрокурора США в искажении выводов из доклада Мюллера
Федор Конюхов рассказал о своих планах на будущее
Российские истребители за неделю четыре раза вылетали к госгранице
Зеленский пошутил над обещанием Порошенко "отрезать руки коррупционерам"