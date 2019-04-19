В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-19T10:23:31+03:00

Пилот задержан, в настоящее время выясняются его личность, гражданство и цели полета

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В Псковской области российские военные принудительно посадили самолет, который по предварительной информации, залетел в воздушное пространство РФ со стороны стран Прибалтики.

Отмечается, что в Новгородской области в воздушном пространстве России накануне был замечен неопознанный самолет, который двигался на низкой высоте, не отвечая на запросы земли. "С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - передает Интерфакс.

По данным агентства, в воздух на перехват нарушителя была поднята российская авиация, в том числе истребитель. В результате предпринятых действий самолет удалось посадить в аэродроме в Псковской области. В настоящее время устанавливается личность пилота, а также его гражданство и цели полета.

Ранее сайт kp.ru писал, что у российских границ провели разведку два американских самолета. Один из них был замечен в районе Калининградской области, а второй - неподалеку от побережья Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU