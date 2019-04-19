2019-04-19T11:29:34+03:00
Политика

МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы

В ведомстве отметили, что авторы доклада "расписались в том, что у них такого доклада нет"
Марина ВЕНЦОВА
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В МИД России прокомментировали доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по якобы вмешательству Москвы в американские выборыВ МИД России прокомментировали доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по якобы вмешательству Москвы в американские выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что опубликованная версия доклада специального прокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера не содержит ни единого доказательства вмешательства РФ в американские выборы.

"Доклад подтверждает отсутствие какой-либо аргументации о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, - сказал он. При этом Борисенко добавил, что таким докладом его авторы "расписались в том, что у них такого доклада нет".

Министерство юстиции Соединенных Штатов 18 апреля обнародовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования, приписываемого России вмешательства в выборы американского президента 2016 года. В документе отмечается, что российское правительство начало налаживать контакты с администрацией Дональда Трампа сразу после его победы на выборах.

Со своей стороны, как ранее писал сайт kp.ru, американский лидер, комментируя доклад, еще раз подчеркнул, что никакого сговора либо препятствования правосудию с его стороны не было и никогда не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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