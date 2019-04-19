Песков: США оставили без ответа предложения РФ по стратегической безопасности

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-19T13:41:39+03:00

Представитель Кремля заявил, что нежелание американцев сотрудничать не соответствует интересам двух стран и всего земного шара

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Вашингтон оставил без ответа целый ряд инициатив российской стороны по стратегической безопасности и стабильности, не желая сотрудничать с Москвой. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Российская сторона передавала целый ряд инициатив Вашингтону, в том числе и в плане стратегической безопасности и стабильности, взаимодействия в борьбе с киберпреступностью и так далее. Все эти российские инициативы и предложения, по сути, оставлены без ответа», - сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что нежелание американцев сотрудничать вызывает сожаление, «ибо это в корне не соответствует интересам двух стран и всего земного шара».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва выступает за реализацию принципа единой и неделимой безопасности для всех стран мира. Он также отметил, что Соединённые Штаты должны созреть для диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU