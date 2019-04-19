2019-04-19T13:41:39+03:00
Политика

Песков: США оставили без ответа предложения РФ по стратегической безопасности

Представитель Кремля заявил, что нежелание американцев сотрудничать не соответствует интересам двух стран и всего земного шара
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Песков: США оставил без ответа целый ряд инициатив РФ по стратегической безопасностиПесков: США оставил без ответа целый ряд инициатив РФ по стратегической безопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вашингтон оставил без ответа целый ряд инициатив российской стороны по стратегической безопасности и стабильности, не желая сотрудничать с Москвой. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Российская сторона передавала целый ряд инициатив Вашингтону, в том числе и в плане стратегической безопасности и стабильности, взаимодействия в борьбе с киберпреступностью и так далее. Все эти российские инициативы и предложения, по сути, оставлены без ответа», - сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что нежелание американцев сотрудничать вызывает сожаление, «ибо это в корне не соответствует интересам двух стран и всего земного шара».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва выступает за реализацию принципа единой и неделимой безопасности для всех стран мира. Он также отметил, что Соединённые Штаты должны созреть для диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер РФ попросил Путина помочь в создании в России сетей связи 5G
В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы
Лавров обсуждал дело Калви на встрече с Советом по сотрудничеству и инвестициям
В Токио грузовик врезался в толпу пешеходов
В России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929
Песков: пока рано говорить о возвращении на родину украинских моряков
Песков: время и место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявлялось по причине безопасности
Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать, куда потрачены их деньги
Женщина в стразах и на золотистом "Мерседесе" украла икону из подмосковного храма
В Москве с тяжелыми травмами после изнасилования госпитализирована 4-летняя девочка
В ФРГ планируют создать международную комиссию по Крыму и Донбассу
Следственный комитет задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина
Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко библиотекой «черного пиара»
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России