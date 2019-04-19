2019-04-19T14:01:46+03:00
Экономика

Лавров обсуждал дело Калви на встрече с Советом по сотрудничеству и инвестициям

Высокопоставленный источник, присутствовавший на переговорах РСПП, сообщил журналистам, что глава МИД РФ поднимал вопрос об аресте основателя фонда Baring Vostok
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Лавров обсуждал дело Калви на встрече с Советом по сотрудничеству и инвестициямЛавров обсуждал дело Калви на встрече с Советом по сотрудничеству и инвестициямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На встрече с Международным советом по сотрудничеству и инвестициям Российского союза промышленников и предпринимателе (РСПП) глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого правоохранители подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Соответствующие заявление сделал высокопоставленный источник, присутствовавший на переговорах.

«Да, эта тема поднималась» - ответил он журналистам.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не сыграл никакой роли в переводе предпринимателя под домашний арест. Он отверг предположения, что решение суда связано с угрозами американских бизнесов не приезжать на Петербургский форум, если основателя инвестфонда не отпустят или не смягчат меру пресечения.

Напомним, 11 апреля Басманный суд удовлетворил ходатайство Следствия и вынес решение о переводе Калви под домашний арест на три дня, через день по просьбе СК продлил домашний арест на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер РФ попросил Путина помочь в создании в России сетей связи 5G
В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы
В Токио грузовик врезался в толпу пешеходов
В России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929
Песков: США оставили без ответа предложения РФ по стратегической безопасности
Песков: пока рано говорить о возвращении на родину украинских моряков
Песков: время и место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявлялось по причине безопасности
Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать, куда потрачены их деньги
Женщина в стразах и на золотистом "Мерседесе" украла икону из подмосковного храма
В Москве с тяжелыми травмами после изнасилования госпитализирована 4-летняя девочка
В ФРГ планируют создать международную комиссию по Крыму и Донбассу
Следственный комитет задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина
Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко библиотекой «черного пиара»
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России