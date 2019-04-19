СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-19T14:01:46+03:00

Лавров обсуждал дело Калви на встрече с Советом по сотрудничеству и инвестициям Фото: REUTERS

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На встрече с Международным советом по сотрудничеству и инвестициям Российского союза промышленников и предпринимателе (РСПП) глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого правоохранители подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Соответствующие заявление сделал высокопоставленный источник, присутствовавший на переговорах.

«Да, эта тема поднималась» - ответил он журналистам.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не сыграл никакой роли в переводе предпринимателя под домашний арест. Он отверг предположения, что решение суда связано с угрозами американских бизнесов не приезжать на Петербургский форум, если основателя инвестфонда не отпустят или не смягчат меру пресечения.

Напомним, 11 апреля Басманный суд удовлетворил ходатайство Следствия и вынес решение о переводе Калви под домашний арест на три дня, через день по просьбе СК продлил домашний арест на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU