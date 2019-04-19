2019-04-19T14:17:12+03:00
Происшествия

В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы

Полиция возбудила уголовное дело
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службыВ Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службыФото: Михаил ФРОЛОВ
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На востоке Москвы неизвестный злоумышленник избил руководителя одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы (ФАС), после чего скрылся с места происшествия.

«В полицию обратился Илья Гришин, который работает в должности начальника одного из подразделений ФАС, - передает ТАСС. - По его словам, неизвестный несколько раз ударил его по лицу в районе улицы Святоозерской на востоке Москвы».

В настоящее время ведется розыск злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы содеянного, выясняют может ли избиение быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»).

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве двое накачанных кавказцев избили актера сериала "Универ" Владимира Лаврова и ограбили его квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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