В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы
На востоке Москвы неизвестный злоумышленник избил руководителя одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы (ФАС), после чего скрылся с места происшествия.
«В полицию обратился Илья Гришин, который работает в должности начальника одного из подразделений ФАС, - передает ТАСС. - По его словам, неизвестный несколько раз ударил его по лицу в районе улицы Святоозерской на востоке Москвы».
В настоящее время ведется розыск злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы содеянного, выясняют может ли избиение быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»).
Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве двое накачанных кавказцев избили актера сериала "Универ" Владимира Лаврова и ограбили его квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU