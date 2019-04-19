Вице-премьер РФ попросил Путина помочь в создании в России сетей связи 5G

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-19T14:36:51+03:00

Михаил Акимов отметил, что поручения российского президента будут «мощной поддержкой» в активизации проекта сетей связи пятого поколения

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На встрече с российским президентом Владимиром Путиным вице-премьер России Максим Акимов попросил дать поручения для активизации работы по созданию в РФ сетей связи пятого поколения (5G).

«Необходимы, конечно, для активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне правительства координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете по реализации нацпроектов» - заявил Акимов, отметив, что «это была бы мощная поддержка» проекту.

По оценке вице-премьера, на создание сетей пятого поколения потребуется около 650 миллиардов рублей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о совместного предприятия «Диджитал для бизнеса», которым «Ростелеком» и «Мегафоном» будут владеть в равных долях. В рамках совместного проекта стороны начинают деятельность по развитию мобильной связи пятого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU