В Японии выписывают малыша, весившего при рождении 258 граммов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-19T15:03:18+03:00

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В Японии врачи готовы выписать из больницы малыша, который родился с рекордно низким весом — 258 граммов. Ребенку уже полгода и его состояние больше не вызывает медиков опасений.

Врачи детской больницы префектуры Нагано рассказали, что мать ребенка испытывала проблемы со здоровьем во время беременности. У нее развилась гипертония, и специалисты начали опасаться за внутриутробное развитие плода. В результате, было принято решение сделать досрочное кесарево сечение.

При рождении малыш весил чуть больше четверти килограмма. Этот показатель стал самым низким среди недоношенных детей, которым удалось выжить, передает телеканал «360».

Новоиспеченная мать признавалась, что ей было страшно даже достраиваться до новорожденного, таким маленьким и хрупким он был. В сложно ситуации оказались и врачи, которые даже не могли поставить малышу капельницу, ведь на тот момент его сосуды были тоньше иголок.

Однако медики смогли выходить ребенка. Сейчас он весит уже 3374 грамма, а его рост составляет 43 сантиметра, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU