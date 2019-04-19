Информация об инфаркте головного мозга у Быкова не соответствует истине
Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что информация об инфаркте головного мозга у писателя Дмитрия Быкова, не соответствует действительности.
«Вранье полное, просто лажа», - сказал он РБК.
Ранее появилась информация о том, что медики больницы в Уфе, где до транспортировки в столицу находился писатель, диагностировали у него инфаркт головного мозга. Такой вывод врачи сделали после компьютерной томографии.
Напомним, Дмитрий Быков был доставлен в больницу 16 апреля. На подлете к Уфе, где он должен был читать лекцию о русском анекдоте, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Из аэропорта на «скорой» его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу и Бурденко.
На совместном консилиуме с уфимскими специалистами было принято решение о транспортировке публициста в Москву, где за ним смогут ухаживать близкие. Ранее сайт kp.ru писал, что Быкова уже перевезли в столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU