СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-19T15:08:27+03:00

Информация об инфаркте головного мозга у Быкова не соответствует истине Фото: Евгения ГУСЕВА

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Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что информация об инфаркте головного мозга у писателя Дмитрия Быкова, не соответствует действительности.

«Вранье полное, просто лажа», - сказал он РБК.

Ранее появилась информация о том, что медики больницы в Уфе, где до транспортировки в столицу находился писатель, диагностировали у него инфаркт головного мозга. Такой вывод врачи сделали после компьютерной томографии.

Напомним, Дмитрий Быков был доставлен в больницу 16 апреля. На подлете к Уфе, где он должен был читать лекцию о русском анекдоте, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Из аэропорта на «скорой» его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу и Бурденко.

На совместном консилиуме с уфимскими специалистами было принято решение о транспортировке публициста в Москву, где за ним смогут ухаживать близкие. Ранее сайт kp.ru писал, что Быкова уже перевезли в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU