2019-04-19T15:51:58+03:00
Политика

Венесуэла выплатила часть долга перед Россией

Глава Минфин отметил, что погашение задолженности произошло в установленные ранее сроки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Венесуэла выплатила часть долга перед РоссиейВенесуэла выплатила часть долга перед РоссиейФото: REUTERS
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что венесуэльские власти погасили часть долга перед Россией, невзирая на сложнейшую экономическую ситуацию в стране.

- Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки, - отметил министр.

Венесуэльские власти имели возможность погасить долг в течение месяца. Таким образом, Венесуэла смогла избежать штрафных санкций и погасить часть долга вовремя, "ТАСС".

Напомним, кредит Венесуэле с российской стороны был предоставлен в 2011 году. Его точный размер власти не раскрывают, ссылаясь на секретность. Но на конец 2017 года он оценивался в три миллиарда долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года стало известно о том, что в США предложили помочь оппозиции Венесуэлы не платить долги России. С такой идеей выступил конгрессмен Брэд Шерман слушаниях в палате представителей.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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