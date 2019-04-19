Решение о введении налога на самозанятых по всей стране пока не принято

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-19T16:23:58+03:00

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На совещании в Тюмени вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов, заявил о том, что пока неизвестно, как в дальнейшем будет работать налог на самозанятых, пишет ТАСС.

Пока этот режим действует только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. По словам Силуанова, сейчас стоит вопрос о расширении проекта. Однако пока не ясно, будут ли его распространять на всю Россию или же просто увеличат список субъектов. Этот вопрос будет решаться осенью, когда в парламент внесут необходимые законодательные изменения.

- То, что этот вид деятельности надо расширять, это однозначно. Здесь нет какого-то фискального эффекта. Скорее всего, это даже социальный проект, потому что мы в первую очередь надеемся на легализацию тех предпринимателей, которые находятся в серой зоне, - цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, налог на профессиональную деятельность был принят в качестве эксперимента с 1 января 2019 года. Граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут быстро и удобно оплачивать такой налог через телефонное приложение "Мой налог". Ставка налога - 4% для физических лиц и 6% для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU