Порошенко выступает на Майдане перед дебатами с Зеленским

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-19T16:25:59+03:00

Президент Незалежной пообещал, что в случае его победы Киев не попадет в объятия России и войдет в Евросоюз [видео]

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Украинский президент Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве для участия в акции «Защити Украину» - митинга в его поддержку на предстоящих выборах на Украине. На Майдан послушать действующего главу Незалежной пришло несколько тысяч человек.

«Какая мы сила! Я приветствую Майдан Независимости!» - обратился Порошенко к собравшимся, выкрикивающим «слава Украине».

«Мы с вами пройдем точку невозврата, и никто и никогда больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в ЕС», - пообещал он избирателям.

Как считает украинского президента, «все точно знают про настоящую ставку» на предстоящих выборах. По его мнению, речь идет о том продолжит ли Украина свой путь к ЕС и НАТО «или снова все будет спущено на тормозах».

Комментируя действия своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского, Порошенко отметил, что его «очень настораживают» слова поддержки в адрес актера, «которые сейчас часто звучат из Москвы». «Сейчас в заявлениях моего оппонента и его команды все чаще вырисовывается образ Малороссии», - подчеркнул он, призвав собравшихся убедить своих друзей и родных не голосовать за Зелеского.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, в 21.00 в эфире Общественного телевидения дебаты кандидатов в президенты, при этом все билеты на дебаты были распроданы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703132" frameborder="0"></iframe> Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

ИСТОЧНИК KP.RU