СЕГОДНЯ 18:47 2019-04-19T19:09:25+03:00

Помпео заявил, что Америка готова на дальнейшие жестокие действия в ответ на враждебный настрой России Фото: REUTERS

Госсекретарь США упрекнул Москву во вмешательстве в ситуации в Венесуэле и на Украине

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США готовы на дальнейшие жестокие действия в ответ на враждебные действия России.

При этом политик обвинил Москву во вмешательстве в ситуации в Венесуэле и на Украине. А также в ход выборов в США 2016 года. Помпео рассказал о "требовании, чтобы Россия не участвовала в деятельности, ставящей под вопрос успешность демократии США".

- Идет ли речь о наших выборах или создании какой-то иной угрозы, мы будем ясно доводить до их сведения, что так поступать неприемлемо. Как вы видели по шагам нашей администрации, мы будем предпринимать жесткие действия, которые усугубят расплату за злонамеренную деятельность России, - заявил Помпео, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Майкл Помпео заявил о том, что США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, последствия помощи лидеру Боливарианской Республики «поистине трагичны».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698976" frameborder="0"></iframe> Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.

ИСТОЧНИК KP.RU