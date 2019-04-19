2019-04-19T19:56:53+03:00
Общество

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Основанием послужили многочисленные жалобы граждан
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В ФАС начали поступать многочисленные жалобы граждан на сильное подорожание стоимости проезда в автобусах и маршрутках.В ФАС начали поступать многочисленные жалобы граждан на сильное подорожание стоимости проезда в автобусах и маршрутках.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральная антимонопольная служба проверит резкий рост цен на проезд в общественном транспорте. Такое распоряжение территориальным органам дал руководитель ведомства Игорь Артемьев, пишет официальный сайт ФАС.

По словам Артемьева, в последнее время в службу начали поступать многочисленные жалобы граждан на сильное подорожание стоимости проезда в автобусах и маршрутках. Ведомство тут же отреагировало. Сейчас готовятся проверки всех городских и межмуниципальных маршруток. Службе предстоит изучить этот рынок и установить причины роста цен. Эта работа будет производится совместно с региональными и муниципальными властями.

Если будут выявлены факты повышения цен сверх инфляции, "ФАС примет меры антимонопольного реагирования".

ИСТОЧНИК KP.RU

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