"Как вы спите по ночам?": Зеленский задал вопрос Порошенко на русском и украинском языках

СЕГОДНЯ 20:10 2019-04-19T20:24:17+03:00

"Как вы спите по ночам?": Зеленский задает вопросы Порошенко частично на русском, частично на украинском языке Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык, задавая вопросы действующему главе государства Петру Порошенко.

После того как ведущие мероприятия предоставили шоумену возможность задать вопрос Порошенко, он зачитал на русском языке ряд вопросов граждан Украины.

- Как так получилось, что Украина - самая бедная страна при самом богатом президенте? - зачитывал Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704284" frameborder="0"></iframe> Зеленский - Порошенко: "Как вы спите по ночам?".

Отвечая, Порошенко отметил, что видит пример тотальной некомпетентности со стороны Зеленского.

Напомним, на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Дебаты Порошенко и Зеленского: видеотрансляция.Вы обратили внимание на магию чисел? (дуэль Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоится 19 апреля 2019 года в 19 часов). Посмотрим, кому она принесет удачу. Предлагаем вам тоже не пропустить это шоу. Мы его покажем в прямом эфире. Начало: 19.00. мск

ИСТОЧНИК KP.RU